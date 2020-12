Silvester zählt zu den Einsatz-intensivsten Tagen für die Polizei im ganzen Jahr. Und auch wenn der heurige Jahreswechsel coronabedingt so ruhig wie wohl noch nie in der jüngeren Vergangenheit gefeiert wird, die Polizei in Niederösterreich ist dennoch personell ähnlich aufgestellt wie die Jahre zuvor.