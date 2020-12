Das Areal der ehemaligen Goldmann-Druckerei ist seit Jahren das städtebauliche Sorgenkind in Tulln. Investoren wollen nun frischen Wind in die Gemäuer bringen, starteten die ersten Arbeiten aber ohne Genehmigung. Brisant: Just die Firma von Harald Schinnerl, Baustadtrat der VP, war schon fleißig am Werk