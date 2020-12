Bis heute wartet man darauf in Heimen, aber auch in den allermeisten heimischen Haushalten vergebens. Eine erste Tranche der bundesweit insgesamt 1,7 Millionen Masken wurde am 23. Dezember zwar bereits verschickt. Erst in der dritten Jännerwoche, so hieß es dazu jüngst aus dem Gesundheitsministerium, sollen dann auch alle Stück ausgeliefert sein. „Reichlich spät“, monieren heimische Senioren. Sie hätten sich - ähnlich wie auch die Tausenden Lehrkräfte im Land - eine frühere Versorgung mit den Schutzgütern wünscht. Immerhin dürfen viele Rentner nur knapp eine Woche nach dem die Schutzmasken eintreffen dann ja sogar schon auf eine Impfung hoffen.