Prinz Philip sagte einmal, er könne sich nichts Schlimmeres vorstellen, als 100 Jahre alt zu werden. Im nächsten Jahr ist es aber dennoch so weit: Am 10. Juni feiert der Duke of Edinburgh und Gatte der Queen seinen „Runden“. Und während die Familie, Mitarbeiter, Freunde und Royal-Fans schon aufgeregt sind, würde der Jubilar seinen großen Tag am liebsten unter den Tisch kehren. Denn Prinz Philip hat einfach keine Lust aufs Feiern.