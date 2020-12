Nach der Zulassung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes in der EU am 21. Dezember wurden am 26. Dezember zeitgleich 9750 Impfdosen in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ausgeliefert. Diese werden seit dem 27. Dezember bis zur gleichzeitigen, flächendeckenden Impfung ab 12. Jänner 2021 österreichweit in 50 Alten- und Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen verimpft. Bis heute konnten so bereits rund 6000 Personen mit Impfstoff versorgt werden.