Eine Familienfeier war der Anlass für die illegale Zusammenkunft in einem Lokal in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering, der die Wiener Behörden ein Ende setzen mussten. Polizisten hatten zuvor beobachtet, dass die Pizzeria einen regen Zustrom an Menschen verzeichnete - die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien schritt zusammen mit der Polizei ein.