Normales Leben braucht Impfpflicht oder wieder Lockdown & Co.

Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass die Impfung - zumindest wenn man den Politikern Glauben schenken mag - auf Freiwilligkeit basiert und die Impfbereitschaft in Österreich traditionell nicht besonders groß ist. Laut Umfragen will sich nämlich nur jeder Fünfte sicher immunisieren lassen. Das reicht nicht mal ansatzweise für die Rückkehr zu einem normalen Leben. Dafür muss man schon auch die Impfmuffel mobilisieren und auf eine Pflicht setzen oder parallel zu einer Aufklärungskampagne weiter mit Maßnahmen, Lockdown & Co. weiterwursteln.