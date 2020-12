Zahlreiche Hinweise gingen bei der Inspektion Zell am See seitdem ein. Nachdem Beamte der Pinzgauer Spurensicherung auch das aufgebrochene Fenster der Hütte näher untersuchten, kamen sie schließlich drei tatverdächtigen Einheimischen auf die Spur. Und tatsächlich: Als Beamte in den Wohnungen der drei Pinzgauer nachschauten, fanden sie einen Teil der Beute. Daraufhin gestanden die Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren die Tat. Alle drei werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.