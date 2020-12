Wer die unbekannten Nummern zurückruft, werde oft länger in Warteschleifen hingehalten, die Kosten pro Minuten betragen in der Regel rund einen Euro, so die Regulierungsbehörde. Neuerdings kommen Anrufe übrigens auch mit der Vorwahl +7940 (Abchasien). Tipp der Ombudsfrau: Rufen Sie solche Nummern am besten nicht zurück und sperren diese auf ihrem Mobiltelefon.