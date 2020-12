Der Fall hatte in einer Serie tödlicher Schüsse von Polizisten auf Schwarze in den USA besondere Aufmerksamkeit erregt, weil das Opfer so jung war. Am 22. November 2014 war die Polizei zu einem Park in Cleveland im US-Staat Ohio gerufen worden. Ein Passant habe gemeldet, dass „wahrscheinlich ein Jugendlicher“ dort mit einer Waffe hantiere, die „wahrscheinlich unecht“ sei, hieß es in der Mitteilung. Die Notrufzentrale habe diese beiden Informationen aber nicht an die Polizisten weitergegeben.