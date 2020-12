Mit Rang 3 in der Champions League hat der rot-weiß-rote Meister sein internationales Minimalziel erreicht. Im Frühjahr darf in der Europa League von neuen Erfolgen geträumt werden. Auch national passt das Ergebnis – die Bullen gingen als Nummer eins in die Liga-Winterpause und stehen im Cup-Viertelfinale. Zudem ist personell alles auf Schiene: Weil der Abgang Dominik Szoboszlais zu Schwesterklub Leipzig zumindest intern früh absehbar war, haben die Bullen mit Brenden Aaronson ebenso früh einen Ersatzmann klarmachen können.