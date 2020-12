Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch erfreut über die Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca in Großbritannien gezeigt. „Ich möchte dem Vereinigten Königreich zur Zulassung eines weiteren Impfstoffs, nämlich von AstraZeneca, gratulieren. Das ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Ich hoffe nun auf eine rasche Zulassung in der EU unter Einhaltung aller wissenschaftlichen Standards“, sagte Kurz in einer Stellungnahme.