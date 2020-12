Es hagelt nun Anzeigen

„Ein Alkomatentest ergab, dass der Lenker erheblich alkoholisiert war und ein freiwilliger Suchtmittelschnelltest verlief ebenfalls positiv“, schildert die Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 14-Jährige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die BH angezeigt. Ebenfalls wird gegen den 13-Jährigen Anzeige wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen an die BH erstattet.