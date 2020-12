Ein sportlich intensives Fußball-Jahr 2021 und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sorgen in der Bundesliga für eine kurze Winterpause. Dicht gedrängt starten die Erstligisten schon wenige Tage nach Silvester in die Vorbereitung. Diese findet in erster Linie auf heimischem Rasen statt. Ausflüge wie in den vergangenen Jahren zuhauf an die türkische Riviera stehen nicht auf dem Plan. Einzig die WSG Tirol steigt in den Flieger, die Wattener reisen nach Malta.