Länger warten heißt es ab 9. Jänner an Wochenenden und an Feiertagen in der Früh: Die U-Bahnen sind an Samstagen bis 6 Uhr im Zehn-Minuten-Takt (bisher 7,5-Minuten) unterwegs – ebenso sonntags von 5 bis 7 Uhr. An den Sonn- bzw. Feiertagen wechselt das Intervall zwischen 9 und 10 Uhr auf 7,5 Minuten (bisher 5 Minuten).