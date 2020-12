Forschung, Technologie und Innovation (FTI) seien nicht nur „zentral, damit wir so gut wie möglich durch und gestärkt aus der Corona-Krise heraus kommen, sie sind auch unerlässlich bei der Gestaltung der großen Herausforderungen, die in ,Horizon Europe‘ mit sogenannten ‘Clustern‘ und ‘Missionen‘ konkret adressiert werden“, erklärte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung.