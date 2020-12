Der Fonds wurde zu Beginn der Pandemie in Österreich eingerichtet für Menschen, die wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben, bzw. zur Kurzarbeit angemeldet wurden. Im abgelaufenen Jahr standen 100 Millionen Euro zur Verfügung, 96 Millionen Euro wurden bereits ausgeschöpft. Im Durchschnitt haben die Familien daraus 1.300 Euro bekommen. Für 2021 wurde der Familienhärtefonds um 50 Millionen Euro aufdotiert. „Ja, am Anfang war es eine Herausforderung für die Verwaltung“, inzwischen seien jedoch bei der IT, der Mitarbeiterzahl und den Prozessen aufgestockt worden, meinte Aschbacher.