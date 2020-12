Herzogin Meghan (39) und der britische Prinz Harry (36) haben ihren ersten längeren Podcast mit anderen Prominenten veröffentlicht. Das berühmte Paar ließ in der am Dienstag beim Streaming-Anbieter Spotify veröffentlichten Folge vor allem seine Gäste zu Wort kommen. Einer stiehlt aber allen die Show: Klein Archie, der in dem Podcast munter drauf losplappert und eine niedliche Botschaft an die Royal-Fans sendet!