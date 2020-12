Es ist zehn Jahre her, dass Klagenfurt weiße Weihnachten erlebt hat; jetzt liegen sogar mehr als 30 Zentimeter Schnee. Dafür sind es in Völkermarkt nur zwei. Oberkärnten und Osttirol haben wieder am meisten abbekommen: 90 Zentimeter hoch liegt der Schnee in Lienz, ähnlich in Dellach im Drautal. 116 Zentimeter sind es in Sillian, sogar 121 in Kötschach-Mauthen.