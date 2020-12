Die Oberwart Gunners haben in der Basketball-Superliga (BSL) einen überraschend hohen Sieg gegen die favorisierten Swans Gmunden gefeiert. Die Burgenländer setzten sich am Dienstagabend gegen den vormaligen Tabellenzweiten 87:65 (45:32) durch. Dabei ließen die Gunners ihren Gästen keine Chance, obwohl sie auf drei verletzte und einen gesperrten Spieler verzichten mussten. In einer engen Partie gewann Spitzenreiter Klosterneuburg Dukes bei den Traiskirchen Lions 90:83 (44:45).