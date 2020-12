Am 13. Jänner erscheint Doskozil

Am 13. Jänner ist Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf Wunsch der ÖVP am Wort. Man will wissen, warum ein FPÖ-Verein vom damaligen SPÖ-Verteidigungsminister mit 200.000 Euro pro Jahr gefördert werden sollte.