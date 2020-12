Unglaublich, aber doch wahr: Mit dem heutigen Sieg von Michelle Gisin am Semmering hat sich die große Ski-Nation Schweiz erstmals nach 19 (!) Jahren Pause wieder über einen Sieg in einem Damen-Slalom freuen dürfen! Bisher letzte Schweizer Slalom-Siegerin im Weltcup war Marlies Öster, die am 20. Jänner 2002 in Berchtesgaden gewonnen hatte ...