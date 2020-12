Unsere Skishow. Jetzt war es doch auch der Regierung zu viel: Kurz nachdem der lautstarke Seilbahnen-Vertreter und ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl gefordert hatte, die Platzbeschränkung in den Gondeln aufzuheben und sich neuerlich für ein Öffnen der Skihütten ausgesprochen hatte, meldeten sich die Minister Anschober, Köstinger und Nehammer mit der gegenteiligen Botschaft: Die Bestimmungen werden vielmehr verschärft, wenn es in einem Skigebiet zu rund geht, dann wird abgedreht. Die Maßnahme ist höchst notwendig. Denn das internationale Medienecho auf die Skifahrerei in Österreich ist schlicht verheerend. Nicht nur die deutsche „Bild“-Zeitung spricht vom Chaos in Österreich. Auch in der ARD-„Tagesschau“ war Montagabend davon die Rede, dass sich die Menschen dicht an dicht drängeln, der Andrang kaum noch zu kontrollieren sei. In der „Süddeutschen Zeitung“ wird kritisiert, dass die Skishow in Österreich um jeden Preis weitergehen müsse, aus Gründen des Infektionsschutzes sei es grob fahrlässig, diese Ausnahme zu machen. Die Berliner „TAZ“ schreibt in Zusammenhang mit dem Skifahren in Österreich: „Ein Hochschnellen der Infektionszahlen ist offenbar bereits eingepreist.“ Und kein Wunder, wenn in den Berichten auch an Ischgl erinnert wird, an diesen GAU - „Größter anzunehmender Unfall“ - für unseren Tourismus. Wenn Österreich trotz verschärfter Bestimmungen weiter üble Bilder von manchen Skigebieten liefert, dann droht gar der Super-GAU: das nachhaltige Ausbleiben vieler deutscher Gäste.