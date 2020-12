„Er ist daheim wegen einer vererbten psychischen Krankheit in Behandlung“, weiß man bei der Familie in Leonding, wo Gabriel N. (29) aus Honduras zu Besuch war und wo er in der Nacht zum Sonntag seine Großcousine Eny A. (25) getötet hatte. Eine Obduktion ergab, dass die Kombination aus Würgen und Stichen in die Brust zum Tode geführt hatte.