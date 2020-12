Das sei umso bedenklicher, als die globale Durchschnittserwärmung seit dem vorindustriellen Zeitalter – etwa um 1880 – „nur“ 1,1 Grad Celsius beträgt. Doch selbst der kurze Zeitraum des bald vergangenen Jahres hat es in sich. Laut Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien wurde in den Bergen das wärmste Jahr seit 1851 – dem Beginn der Messungen oben – registriert. Im Tiefland, wo die Daten bis 1788 zurückreichen, war es die fünftwärmste 12-Monats-Periode. Im Vergleich zu einem typischen Jahr im Zeitraum von 1961 bis 1990 stieg das Thermometer heuer um zwei Grad.