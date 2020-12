Gegen die Stimmen von Grün, SPÖ, Neos und Ali wurde am Dienstag in Innsbruck die Verlängerung des Gratisparkens an Samstagen in der Innenstadt beschlossen. ÖVP, Für Innsbruck, FPÖ, Gerecht und Liste Fritz hatten eine Mehrheit von 23 zu 17 Stimmen.