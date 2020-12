Die Basketball-Trendsportart „3 gegen 3“ (drei statt fünf Spielern, es geht nur auf einen Korb) wird 2021 weiter aus dem Schatten des ursprünglichen „5 gegen 5“-Basketballsports treten - so viel ist fix! Die Steiermark wird dabei eine tragende Rolle einnehmen, denn die nationalen Highlights in der neuen Korbjäger-Szene gehen in der „Grünen Mark“ über die Bühne.