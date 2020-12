Eine Auszeichnung erhielt weiters der landwirtschaftliche Betrieb von Alexander und Julia Elpons in Bildein. Ihre Zucht des Steinschafes ist besonders tiergerecht ausgelegt. Sieger in seiner Kategorie ist auch Christian Janisch, der Weinbergschnecken in Stegersbach züchtet. Er setzt dabei besonders auf Regionalität und Nachhaltigkeit.