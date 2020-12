In speziellen Transportbehältern, auf Minus 75 Grad gekühlt und direkt aus Belgien kam am Dienstag die erste Impfstofflieferung für den pharmazeutischen Großhandel bei Jacoby GM Pharma in Hallein an. 3900 Dosen des Wirkstoffes von Biontech/Pfizer wurden mit der ersten Tranche für das Bundesland Salzburg geliefert. „Ab Jänner erwarten wir wöchentlich rund 4000 Impfdosen“, sagt Sonja Jacoby, die die erste Lieferung entgegennahm. In zwei speziellen Kühlschränken werden die Vakzine nun wochenlang gehortet, ehe sie den Salzburgern an voraussichtlich 232 Impfstellen gespritzt werden.