Der südkoreanische Elektronikriese LG hat angekündigt, am 11. Jänner im Zuge der - heuer Pandemie-bedingt virtuellen - Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erstmals Fernseher mit Mini-LED-Technologie zu präsentieren, bei der Tausende winzige LEDs für die Hintergrundbeleuchtung sorgen. Die Technologie, zur allgemeinen Verwirrung „QNED“ getauft, soll „außergewöhnliche Helligkeit“ und „ultrahohen Kontrast“ liefern, so LG.