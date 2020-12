Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird in Zukunft nicht mehr dem Spielerrat der ATP angehören! Der 33-jährige Serbe fehlt in der Liste der Mitglieder des ATP Council, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Djokovic, der in der vergangenen Legislaturperiode Präsident des Gremiums gewesen war, war zwar erneut nominiert worden, hatte allerdings bereits kurz vor Weihnachten via Twitter seinen Verzicht erklärt.