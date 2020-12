Wie gefährlich der Job als Berichterstatter aus einem Erdbebengebiet sein kann, hat ein Moderator am Dienstag in der kroatischen Stadt Petrinja erfahren, wo es wenige Stunden davor zu einem schweren Erdbeben gekommen war. Als er gerade seinen Live-Bericht fürs TV machte, kam es zu einem heftigen Nachbeben (siehe Video oben). Ziegel flogen von den Dächern, Passanten liefen schreiend davon. Auch der geschockte Reporter und sein Kameramann mussten sich in Sicherheit bringen.