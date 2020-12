Auf Grund der starken Schneefälle wurde am Montag versucht, die zum Eislaufen vorgesehenen Bahnen vom Schnee zu befreien.Der Eismeister, sein Sohn und eine weitere Person waren unabhängig voneinander mit verschiedenen hiezu vorgesehenen Fahrzeugen auf der Eisfläche im Einsatz. Als der 74-Jährige bei starkem Schneefall gegen 13.45 Uhr mit der Zugmaschine am Scheitelpunkt der geräumten Eislaufbahn, 90 Meter westlich der Seebrücke, dahinfuhr, merkte er plötzlich einen Riss im dicken Eis. Unmittelbar danach brach das Eis und Norbert Jank versank mit der Zugmaschine im bis zur vier Meter tiefen, eiskalten Wasser. Der Mann konnte noch im Sinken die Fahrzeugtür öffnen und sich im Wasser aus dem Fahrzeug befreien. Nachdem er sich wieder auf der Eisfläche befand, machte er noch seinen Sohn auf den Gefahrenbereich aufmerksam. Jank blieb, bis auf eine kleine Beule am Kopf, sowie einer Unterkühlung, unverletzt. „Warum das 24 Zentimeter starke Eis bei einer Lufttemperatur von minus 6 Grad Celsius einen Riss bekommen habe, könne er sich nicht ganz erklären“, erklärte Jank.