„Wir hoffen, dass die Schwächen in unserem Pflegesystem wieder die entsprechende Dringlichkeit bekommen, nun, da die Pandemie mit der Impfung in die Endphase geht“, sagt OÖ Seniorenbundchef Josef Pühringer. Denn die Zahl der pflegebedürftigen Menschen werde sich in den kommenden 30 Jahren verdoppeln.