Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) haben nach dem schweren Erdbeben am Dienstag in Kroatien (siehe Video oben) umgehend Österreichs Hilfe für die betroffene Region angeboten. „Wir stehen in diesen schweren Stunden Seite an Seite mit unseren kroatischen Freunden und sind in Gedanken bei den Betroffenen des Erdbebens“, so Schallenberg.