Entsorgungsteams auch am letzten Tag des Jahres im Einsatz

Auch am morgigen letzten Tag des Jahres sind die Entsorgungsteams im ganzen Bundesland im Einsatz - von der Energie AG über die Firma Steiner in Waldneukirchen bis hin zu Zellinger in Walding. Früh geht’s los: Statt wie sonst um 6 Uhr startet die 130 Mitarbeiter starke Müllabfuhr der Linz AG an Silvester etwa bereits um 5 Uhr mit ihren Touren.