Ziel: Umwelt für zukünftige Generationen bewahren

„Wir wollen 2021 damit beginnen, dass Konsumenten ihre gebrauchten elektronischen Geräte über unsere Plattform direkt an Händler verkaufen, die diese dann wiederaufbereiten“, so der Münzbacher, dessen Team im Oktober die refurbed-Zentrale in der Bundeshauptstadt in den Austria-Campus verlegte. Die Vision: „Wir konzentrieren uns darauf, die Konsumgesellschaft nachhaltig zu verändern und die Umwelt für zukünftige Generationen zu bewahren.“