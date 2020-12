Suizidversuch gescheitert

Nachdem am Vormittag ärztlich abgeklärt worden war, ob eine Vernehmung des 28-jährigen Einheimischen überhaupt möglich sei, wurde diese am Nachmittag durchgeführt. Der Vater hatte am Montag versucht, Suizid zu begehen, scheiterte jedoch - schwer verletzt hatte man ihn in das Krankenhaus Zams eingeliefert.