„Der Betrieb kann in manchen Bereichen des Rathauses nicht mehr gewährleistet werden!“ Einen regelrechten Hilferuf haben Spitzenbeamten der Gemeinde in Waidhofen an der Thaya zu Papier gebracht, Arbeitsbedingungen und Stimmung sind offenbar auf dem Nullpunkt, schildern sie in einem Brief datiert mit 6. August.