Ihnen eilt das Image als bürgernaher Politiker voraus. Wie vertraut sind sie tatsächlich mit den Sorgen und Nöten der Innsbrucker?

Sehr vertraut. Die Sorgen und Nöte schlagen bei mir in vielen Briefen und Mails auf, und ich werde direkt auf der Straße angesprochen. Ich sehe auch die Not. Manches können wir rasch beheben, manchmal dauert’s länger. Wir haben hoheitliche Stellen in der Stadt und viele Hilfsorganisationen. Wir sind eine sehr humane Stadt.