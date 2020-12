Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in acht Pflegewohnhäusern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Favoriten als Wiens oberstes Covid-Schwerpunktspital kamen und kommen in der Bundeshauptstadt in den Genuss der ersten 1700 Impfungen. An den ersten beiden Tagen wurden bereits 1000 Dosen verimpft, am heutigen Dienstag standen 170 am Programm, der Rest folgt am Mittwoch.