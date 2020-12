Der Zielwert von maximal 80 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft als Tagesmittelwert wurde 2019 bei 15 Messstationen in sechs Bundesländern (Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg, Wien) überschritten, heuer im Jahr 2020 bei nur vier Messstationen in zwei Bundesländern, nämlich in Tirol (Vomp und zwei Messstationen in Innsbruck) und Steiermark (Graz), erklärte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nach einer Analyse der Daten des Umweltbundesamtes.