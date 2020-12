Es wird ein ruhiges Silvester in Innsbruck werden - zumindest dann, wenn sich alle an die Gesetze halten. Der Lockdown gilt weiterhin, die Polizei stellt klar: „Das Abschießen eines Privatfeuerwerkes stellt keinen Ausnahmegrund für die Ausgangsbeschränkungen dar.“ Ohnehin wäre es in Innsbruck verboten, zumindest alles was in die Kategorie F2 fällt.