Nach den dramatischen Sturm-Szenen vor dem Abbruch des Riesentorlaufs am Montag konnte der Slalom beim Damen-Weltcup am Semmering am Dienstag wie geplant in Szene gehen. „Der Schaden hat nach mehr ausgeschaut, als er am Ende war“, berichtet Rupert Steger vom ÖSV-Eventmarketing. Schwerarbeit hatten hingegen die Pistenmitarbeiter, um den kompakten Neuschnee vor dem ersten Durchgang des Flutlichtslaloms um 15.15 Uhr aus der Rennpiste zu bringen.