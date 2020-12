Er hatte am Stefanitag in ein Restaurant eingebrochen, in der Nacht darauf waren eine Firma und ein Supermarkt sein Ziel. Bei einer Fahndung wurde der mehrfach Vorbestrafte nahe des Supermarktes festgenommen. Er dürfte noch einige weitere Einbrüche verübt haben, er ist weitgehend geständig. Der 21-Jährige wurde in U-Haft genommen.