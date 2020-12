Eigentlich hätte sich ihr Mann nicht in der Nähe der 38-Jährigen aufhalten dürfen, doch sie selbst hatte ihm die Wohnungstür in Krems aufgemacht. Ein Fehler, wie sich schon wenig später herausstellte. Der vermutlich stark Betrunkene rastete sofort aus, packte die Frau am Oberkörper, drückte sie gegen die Couch und verpasste ihr einen Schlag in das Gesicht – und das direkt vor den Augen der Söhne (16, 17). Die Burschen waren es auch, die Schlimmeres verhinderten und den Mann vor die Tür zerrten und diese versperrten.