Abfahrt mit Reichelt und Neumayer

Reichelt, der sich im Vorjahr in Bormio das Kreuzbandriss, bekommt ebendort am Mittwoch eine weitere Chance auf seine erste Spitzenplatzierung in diesem Winter. Dann steht die Abfahrt auf dem Programm, an der mit Christopher Neumayer ein weiterer Athlet des SC Radstadt teilnehmen wird.