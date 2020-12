Was war das für eine sensationelle Fahrt, am Dienstag beim Super-G in Bormio! Mit einer Fabelzeit von 1:29,43 Minuten und 0,79 Sekunden Vorsprung auf Vincent Kriechmayr gewann Ryan Cochran-Siegle das Rennen auf der Stelvio. Ein Überraschungsmann, auf den die USA schon seit acht Jahren hoffen. Nun will der 28-jährige Junioren-Weltmeister auch endlich einen Kopfsponsor an Land ziehen.