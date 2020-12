„Polizei wird die Einhaltung überwachen“

„Die Polizei wird zum Jahreswechsel verstärkt präsent sein und auch die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes überwachen“, kündigte Nehammer an. Knapp 4000 Beamte werden in der Silvesternacht im Einsatz sein, so der Innenminister. „Das Jahr 2020 hat an uns alle besondere und außergewöhnliche Anforderungen gestellt. Lassen wir es daher besonnen und überlegt ausklingen“, so Nehammer.