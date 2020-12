Körper soll sich in Koma „ausruhen und erholen“ können

Der Krankheitsverlauf war erst mild, doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Schwangeren innerhalb eines Tages massiv. Die Ärzte entschlossen sich daher, dass das Baby so rasch wie möglich das Licht der Welt erblicken soll. Die junge Mutter kam sofort nach der Geburt auf die Intensivstation. „Wegen ihrer Atemprobleme hat man sich dafür entschieden, sie in ein künstliches Koma zu versetzen“, informierte die Familie ihre Fans. „Damit ihr Körper sich ausruhen und erholen kann.“